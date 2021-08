Recuperada da Covid-19, que a obrigou mesmo a internamento, Katia Aveiro decidiu rumar com o companheiro Alexandre Bertolucci Jr. e a filha de ambos, Valentina, para o Sul do País.Os três estão a aproveitar os dias de sol para ir a banhos e acentuar a cor do bronze. “Por falar de amor e de mar, eis a gente aqui [no Algarve]”, apontou a irmã de Ronaldo nas redes sociais, partilhando com os admiradores detalhes dos dias de descanso.