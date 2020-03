Katy Perry anuncia primeira gravidez em novo videoclipe

"Há muita coisa que vai acontecer neste verão", partilhou Katy. "Não só vou dar à luz, literalmente, mas também figurativamente a algo que vocês estavam à espera", diz referindo-se a um novo álbum.





Katy Perry anunciou, esta quarta-feira, que está grávida do primeiro filho. O anúncio foi feito num videoclipe da nova música 'Never Worn White'.A cantora e o ator Orlando Bloom ficaram noivos em 2019 e já planeavam aumentar a família.No videoclipe, Katy veste um vestido branco, que simboliza o matrimónio que irá contrair com o noivo, e noutro momento aparece coberta de flores, uma referência ao nome do companheiro - Bloom (que significa florescer) e representam também um símbolo de fertilidade.Para grande surpresa dos fãs da cantora, no fim do videoclipe Katy mostra-se de perfil exibindo a barriga de grávida.A artista de 35 anos disse no Instagram que "vai ser um verão bem cheio". Num direto na rede social falou com os fãs sobre esta fase da sua vida."Estou entusiasmada. Estamos entusiasmados e este é provavelmente o segredo que guardei durante mais tempo", afirma a cantora.Perry e Bloom começaram a namorar em 2016, separaram-se durante alguns meses mas reconciliaram-se e anunciaram o noivado em fevereiro do ano passado.