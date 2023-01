2023 começa com uma grande novidade de Kelly Bailey, de 24 anos, e Lourenço Ortigão, de 33, que vão ser pais pela primeira vez. Segundo a ‘Caras’, a atriz está grávida e já estará no segundo trimestre da gestação. Afastada dos projetos televisivos há alguns meses, mantendo o contrato de exclusividade com a TVI, tem vivido esta nova etapa de uma forma discreta e serena.





