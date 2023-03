Desde que anunciou a gravidez, Kelly Bailey, de 25 anos, tem partilhado com os fãs a evolução da sua ‘barriguinha’. A atriz, grávida de seis meses, espera o primeiro filho em comum com Lourenço Ortigão, com quem namora há cinco anos.



Nas redes sociais, onde tem deliciado os seguidores com registos desta nova fase, Kelly Bailey mostra-se uma futura mãe descontraída.









