'Big Brother VIP' e em 2020 oficializaram a relação no programa 'O Noivo é Que Sabe'.

Kelly Baron e Pedro Guedes anunciaram este sábado que vão ser pais do primeiro filho em comum.O casal fez o anúncio nas redes sociais onde escreveu: "Baby Baron Guedes a caminho. 11 anos de muito amor que se multiplicou, no tempo de Deus. Agora somos 3!!".Os dois conheceram-se, em 2013, no