Atores protagonizaram concerto de despedida de a 'Herdeira'.

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão foram as grandes estrelas no concerto que assinalou o final da telenovela ‘A Herdeira’, da TVI.Este sábado, no Campo Pequeno, os dois atores estiveram no centro da atenções e a sua saída da praça de touros só foi possível com a ajuda de um cordão de segurança.