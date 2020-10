Khloé Kardashian testa positivo à Covid-19

A celebridade norte-americana Khloé Kardashian testou positivo à Covid-19. A informação foi avançada pela própria através de um vídeo.

"Acabei de descobrir que tenho 'corona'. Estive no meu quarto. Vai ficar tudo bem, mas foi muito mau durante alguns dias. Sofro de enxaquecas, mas esta foi a pior. A tosse, o meu peito queimava quando tossia", disse.

Khloé disse ter contraído o vírus durante as gravações de um vídeo para o famoso programa de televisão Keeping Up The Kardashians. A revelação vai fazer parte de um episódio da série de televisão, que terá a sua última temporada.

Recorde-se que o marido de Kim Kardasian, Kanye West, também já tinha testado positivo à doença no início deste ano.