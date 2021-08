- CM: Com quem iria de férias até de olhos fechados?



Kiara Timas, de 36 anos, saltou para as luzes da ribalta quando participou na série ‘Morangos com Açúcar’ (TVI), em 2007. Fez parte da girlsband ‘Just Girls’, tendo vendido mais de 250 mil álbuns. Este ano, lançou o seu primeiro álbum a solo, ‘Nu Tempo’.

– Com o meu namorado, sem dúvida alguma.





- Imagine um verão sem restrições. Qual é a primeira coisa que lhe apetece fazer?





– Estar com a família e amigos em almoços e jantaradas.





- Prefere água fria com tempo quente ou água quente com tempo frio?





– Água quente com tempo frio, até porque adoro tomar duches de água fria no verão.





- Confesso: o meu pequeno ‘crime’ de verão é…





– Comer gelados.





- Protetor, bronzeador ou óleo para fritar ao sol?





- Sem dúvida alguma protetor solar, porque chegamos na mesma à cor que pretendemos com os devidos cuidados.





- A pessoa do lado não tem a toalha a 1,5 m. Denuncia ou afasta-se?





–Afasto-me porque no meu dia a dia sou o tipo de pessoa que prefere evitar confrontos, não me acrescenta como pessoa, muito menos numa circunstância de lazer.





- Que peça de roupa já comprou para estrear este verão?



- Comprei biquínis, saias, vestidos, óculos de sol e chapéus.





- Quantos biquínis ou fatos de banho tem?





- Muitos. Uns 30 e tal biquínis e fatos de banho.





- Nesta altura do ano nunca perco tempo com…





- Não é só nesta, é mesmo em todas! Pessoas que não me acrescentam, gosto de pessoas humildes e com conteúdo. Dispenso pessoas mal-educadas no meu meio!





- Qual é a parte do corpo que mais gosta de ver bronzeada?





- Todo o corpo, por vezes até faço topless.





- Um sonho de uma noite de verão?





- Os ‘sunset’, acho absolutamente mágico.





- Se pudesse, o quê ou quem confinava este verão?





- Confinava todos os políticos que andaram a fazer comícios, e nós músicos sem poder fazer concertos.