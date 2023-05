Kika Cerqueira Gomes brilha em Cannes ao lado do namorado

A modelo Kika Cerqueira Gomes, filha da apresentadora Maria Cerqueira Gomes, desfilou esta quarta-feira na passadeira vermelha do Festival de Cinema de Cannes ao lado do namorado, o piloto de Fórmula 1 Pierre Gasly.

O casal, que está junto há mais de um ano, assistiu à estreia do filme "La Passion De Dodin Bouffant", realizado por Tran Anh Hung e protagonizado por Juliette Binoche, Benoit Magimel e Emmanuel Salinger. O filme é um dos candidatos à Palma de Ouro.



Kika Cerqueira Gomes, de 20 anos, brilhou na passadeira vermelha com um ousado vestido preto com cordas brancas.