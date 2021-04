Kim Kardashian chega à lista de bilionários da Forbes. Apenas uma portuguesa integra a tabela

Aos 40 anos, Kim Kardashian acaba de atingir um marco ao alcance de poucos e entrou para a lista dos bilionários da revista ‘Forbes’, ocupando o último lugar.A conceituada publicação anunciou esta terça-feira que a empresária norte-americana atingiu uma fortuna no patamar dos mil milhões de dólares (cerca de 842 milhões de euros), à custa dos seus negócios, campanhas publicitárias e parcerias associadas ao reality show ‘Keeping Up With the Kardashians’.Em processo de divórcio do rapper Kanye West, Kim consolidou a sua fortuna com os seus últimos dois negócios: uma marca de cosméticos (KKW Beauty) e uma linha de roupa interior (Skims). As marcas transformaram-se em pouco tempo num sucesso mundial, com o facto de a empresária emprestar a sua imagem às campanhas a alavancarem o negócio lucrativo.Kim é a segunda personalidade da família a entrar para a lista dos mais ricos do planeta. No ano passado, a ‘Forbes’ anunciou que a irmã da empresária, Kylie Jenner, era a mais jovem bilionária do Mundo, devido à sua marca de produtos de beleza, mas mais tarde acabou por afirmar que os valores tinham sido inflacionados.A lista deste ano é liderada por Jeff Bezos, Elon Musk, Bernard Arnault, Bill Gates e Mark Zuckerberg.Elon Musk, dono da Tesla, registou a subida mais impressionante da tabela deste ano da ‘Forbes’, posicionando-se em segundo lugar, depois de no ano passado ter ficado em 31º. A sua fortuna está estimada em 128 mil milhões de euros.O magnata francês das marcas de luxo Bernard Arnaut mantém-se no terceiro lugar da lista dos homens mais ricos do mundo, mas sua fortuna quase duplicou desde o ano passado, rondando agora os 127 mil milhões de euros.Bill Gates completa a lista das quatro pessoas com mais de 100 mil milhões de dólares (85 mil milhões de euros). O fundador da Microsoft reforçou a sua posição no mercado e viu a sua fortuna aumentar agora para 105 mil milhões de euros.O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, completa o top 5 das pessoas mais ricas do mundo, com uma fortuna avaliada em 82 mil milhões de euros. O último ano foi de crescimento já que amealhou mais 36 mil milhões de euros.Jeff Bezos é a pessoa mais rica do mundo pelo terceiro ano consecutivo. O dono da Amazon viu a sua fortuna crescer com o aumento das vendas online na sequência da pandemia e estima-se que ronde agora os 150 mil milhões de euros.As herdeiras de Américo Amorim são as únicas portuguesas a constar da lista dos bilionários da revista ‘Forbes’, na 608ª posição.A fortuna da viúva, Maria Fernanda Amorim, e das três filhas, entre as quais Paula Amorim, acionista da Galp, ascende a 4,7 mil milhões de dólares (3,9 mil milhões de euros).O empresário Américo Amorim, recorde-se, morreu em 2017, aos 82 anos. Era desde 2010, segundo a revista ‘Forbes’, o homem mais rico de Portugal.