Kim Kardashian dá entrada com processo de divórcio

A socialite norte-americana, Kim Kardashian, pediu o divórcio do marido, o rapper Kanye West, após sete anos de casamento.A informação foi confirmada esta sexta-feira por um representante da empresária à ABC News, que confirmou a entrada dos papéis em tribunal.Kim Kardashian West, de 40 nos, e Kanye, de 43, casaram em 2014, em Itália, num momento gravado e partilhado durante um dos episódios do célebre reality show da família, "Keeping up with the Kardashians".No ano passado, a estrela do Instagram anunciou que o marido era bipolar, classificando na altura o companheiro como "uma pessoa brilhante, mas complicada".