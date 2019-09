'Kim Kardashian do crime organizado' morre aos 35 anos no México

A mexicana Claudia Ochoa Felix, de 35 anos e mais conhecida por "Kim Kardashian do crime organizado", foi encontrada morta numa casa em Culiacan, no México. Claudia ficou conhecida por fazer parte do cartel do maior narcotraficante do mundo, 'El Chapo'.As causada morte ainda são desconhecidas, mas a imprensa internacional avança que a mulher foi encontrada com vestígios de álcool e outras substâncias.A mexicana esteve várias horas com um homem numa discoteca, na noite em que morreu, e quando o homem tentou acordá-la de manhã não reagiu.Recorde-se que as suas publicações nas redes sociais tornaram-se famosas em todo o mundo. Além disso, fez parte do cartel Sinaloa, liderado pelo narcotraficante e participou em ações armadas do grupo.