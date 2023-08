Oprah Winfrey, Rihanna e Kim Kardashian são as mulheres mais ricas dos Estados Unidos, dentro do universo das pessoas que fizeram a sua própria fortuna (excluídas da contagem ficaram as herdeiras e as mulheres que estão casadas com milionários).



Segundo a revista norte-americana ‘Forbes’, a famosa apresentadora de talk shows vale 2,2 mil milhões de euros, seguida de Rihanna, que vale 1,2 mil milhões.









Ver comentários