Kim Kardashian estreia-se em programa de comédia: "Sou a referência que as minhas irmãs levam para os cirurgiões"

Kim Kardashian foi a convidada do passado sábado para o programa de comédia norte-americano Saturday Night Live. A socialite surpreendeu o público ao fazer stand-up comedy, mostrando-se num registo totalmente diferente do habitual.

"Quando me convidaram, fiquei a pensar: ‘Querem que seja a apresentadora? Por quê? Faz muito tempo que não estreia um filme comigo. Na verdade, só estreou um e ninguém me avisou", começou por dizer, fazendo referência ao vídeo sexual divulgado há anos e que a levou à fama.

Kim Kardashian fez piadas com vários assuntos da sua vida e com a própria família. Falou das suas irmãs, do seu ex-marido, Kanye West, passando ainda pelo atual namorado da mãe, Corey Gamble, e até por O. J. Simpson que o seu falecido pai defendeu perante a justiça.

Querendo mostrar que é mais do que "um rosto e um corpo bonito", a socialite norte-americana acabou por brincar com as cirurgias plásticas a que se submeteu e que as irmãs também fizeram. "Sou muito mais do que essa foto de referência que as minhas irmãs levam para os cirurgiões plásticos", disse.

Kim Kardashian não podia deixar fazer uma piada relacionada com o divórcio com Kanye West. "Casei com o melhor rapper de todos os tempos. E não é só isso, é o homem negro mais rico dos Estados Unidos. Um génio talentoso que me deu quatro filhos incríveis. Assim, se me divorciei dele, parece estar claro que foi por um único motivo: a personalidade", brincou.