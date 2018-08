Socialite mostra novas curvas durante umas férias de sonho em Miami, EUA.

Agora já não há motivo para críticas! Kim Kardashian, a famosa socialite norte-americana, de 37 anos, tem um novo bumbum. Com muito dinheiro na carteira e espelhos certeiros em casa, a milionária - personagem principal do reality show ‘Keeping Up With The Kardashians’ - resolveu recauchutar o bumbum.