Kim Kardashian reage aos comentários de ódio contra judeus de Kayne West

"O discurso de ódio nunca é aceitável ou desculpável. Apoio a comunidade judaica e apelo para que a violência terrível e o discurso de ódio contra a mesma acabe de imediato", afirmou.

Hate speech is never OK or excusable. I stand together with the Jewish community and call on the terrible violence and hateful rhetoric towards them to come to an immediate end. — Kim Kardashian (@KimKardashian) October 24, 2022

A socialite norte-americana, Kim kardashian, já se pronunciou sobre os comentários antissemitas do ex-marido, Kanye West. A influencer, de 42 anos, condenou esta segunda-feira, na rede social Instagram, o discurso de ódio do rapper contra judeus.A publicação surge semanas depois do cantor Boy George ter colocado um vídeo na sua conta de Instagram,em que questionava o facto de Kim não se ter pronunciado publicamente sobre o comportamento do rapper."A Kim tem filhos com o Kanye, pelo que tem de compreender enquanto mãe a forma como se sentiram as crianças judias ao ouvir estes comentários, quão desmoralizante e aterrador deve ter sido", afirmou.De recordar que, nas últimas semanas Kayne West tem estado debaixo de fogo após ter divulgado um tweet, entretanto removido, onde chegou a afirmar: "Vocês têm estado a brincar comigo e a tentar excluir qualquer pessoa que se oponha à vossa agenda".O rapper foi também foi alvo de críticas, por ter vestido no seu desfile uma peça de roupa com a frase "todas as vidas brancas importam".A associação anti-defamação chegou a classificar a frase como um "slogan de ódio" utilizado por grupos supremacistas brancos.As plataformas digitais não gostaram e baniram o cantor do Instagram e do Twitter. E o mesmo se aplica aos patrocínios, uma vez que o cantor perdeu contratos milionários com algumas marcas.

Recentemente em entrevista ao programa 'Drinks Champs', da Revolt TV, West garantiu não ser antissemita.