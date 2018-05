Kim Kardashian partilha foto nua e choca fãs

Socialite utilizou fotografia em que aparece totalmente despida para promover o lançamento do seu novo perfume.

Kim Kardashian voltou a surpreender o mundo ao publicar na sua conta oficial de Instagram, uma foto onde aparece nua, com o intuito de promover o seu novo perfume "KKW BODY". Na imagem, é possível ver o mamilo da socialite de 37 anos, algo a que a mesma já habituou os seus 111 milhões de seguidores com a constante partilha de fotografias sensuais e explicítas.A partilha ousada da mulher de Kanye West não agradou a todos os seus fãs, sendo que muitos deles até ameaçaram deixar de a seguir na rede social. "Vou deixar de seguir, isto está a ficar de loucos", escreveu um dos internautas na legenda da foto.Em contrapartida, foram também muitos os seguidores que se insurgiram em defesa de Kim. "Porque é que há tanta gente chocada com a fotografia? É apenas uma publicidade à linha de beleza dela, apenas lhe confere mais poder", pode ler-se na caixa dos muitos comentários.