Kim Kardashian quer libertar mais um condenado a prisão perpétua

ma bisavó americana, que tinha sido presa em 1996 por associação ao tráfico de drogas -, Chris é o novo objetivo da mãe de três crianças. O homem foi condenado em 2010 por posse de cocaína.



Kim expôs o caso no podcast "Wrongful Conviction" e afirmou que estava a tratar daquele assunto como tratou da libertação da bisavó americana de 63 anos.





Nas redes sociais, a empresária já explicou os seus objetivos.





It started with Ms. Alice, but looking at her and seeing the faces and learning the stories of the men and women I’ve met inside prisons I knew I couldn’t stop at just one. It’s time for REAL systemic change pic.twitter.com/kdKr8s6lJW