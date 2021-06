Kim Kardashian teve caso com Cristiano Ronaldo... Agora é Irina Shayk que 'rouba' Kanye West

Kanye West e Irina Shayk estarão, alegadamente, a viver um novo romance um com o outro após as separações de Kim Kardashian e Bradley Cooper, respectivamente. O recém formado casal foi visto numa escapadinha romântica em Provença, França.Mas esta não é a primeira vez que os interesses românticos de Kim Kardashian e Irina Shayk se cruzam. A socialite chegou a ter um breve caso com Cristiano Ronaldo em abril de 2010, antes que o craque português iniciasse um namoro duradouro com a modelo russa.Kim e Ronaldo foram vistos em Espanha, em 2010, e terão sido apanhados a dar um beijo durante um almoço.Recorde-se que Cristiano e Irina chegaram a estar noivos até que o romance findou em 2015.