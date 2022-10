Kim Kardashian vai pagar 1,26 milhões de dólares num acordo com o supervisor dos mercados financeiros dos Estados Unidos, a SEC. A decisão anunciada esta segunda-feira segue-se às acusações de que a "influencer" promoveu uma criptomoeda sem clarificar que era paga pela publicidade em questão.

Segundo a SEC, Kim Kardashian terá recebido 250 mil dólares por uma publicação na rede social Instagram sobre tokens EMAX, um criptoativo oferecido pela EthereumMax. "Isto não é um conselho financeiro, apenas o que os meus amigos me disseram acerca da moeda ethereum max", partilhou Kim Kardashian, em junho, numa história do Instagram.Kim Kardashian não admitiu nem negou as alegações do regulador, tendo-se limitado a aceitar os termos do acordo. A SEC aproveitou também para relembrar que as celebridades que façam publicidade a criptoativos têm de deixar clara aos investidores que estão para isso a ser pagos. O aviso não é novo. Aliás, em 2018 o DJ Khaled foi igualmente multado pela mesma razão.