Kim Kardashian visita preso no corredor da morte

Kim Kardashian está empenhada em realizar um sonho antigo. Com o intuito de ser advogada de justiça criminal, a socialite considera que alguns casos necessitam de mais atenção.



Kevin Cooper, um preso que está no corredor da morte há 36 anos, foi visitado por Kim, numa das prisões mais notórias dos Estados Unidos.

Condenado por quatro homicídios, Kevin Cooper está no corredor da morte há 36 anos. O detido recebeu uma visita de Kim Kardashian, na penitenciária de San Quentin, nos Estados Unidos.

Durante o encontro, que durou duas horas, Kevin Cooper disse à socialite que durante as últimas décadas tem lutado para provar a sua inocência.

Kim, através das suas redes sociais, mostrou acreditar nas palavras de Cooper.

"Tive um encontro emocionante com Kevin Cooper ontem, no corredor da morte de San Quentin. Ele foi atencioso e honesto e eu acredito que ele é inocente dos crimes pelos quais foi condenado", escreveu na sua fotografia publicada no Twitter, em que aparecia ao lado de Kevin Cooper.





I am hopeful that Kevin will be exonerated since DNA testing has now been ordered on Kevin’s case and I remain grateful to Governor Newsom for ending capital punishment in California. pic.twitter.com/NmLbh0bNYD