Kourtney Kardashian e Travis Barker casam oficialmente

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Kourtney ?? (@kourtneykardash)

Kourtney Kardashian e Travis Barker casaram-se pela segunda-vez e esta é oficial. O casal Kardashian-Barker deu o passo na relação este domingo, num tribunal de Santa Bárbara, na Califórnia, avançou o Daily Mail. A cerimónia foi pequena e as celeridades pretendem fazer um casamento à moda das Kardashians em breve. Itália é o local que têm em mente, dizem as fontes da TMZ.Do clã Kardashian, apenas a avó materna de Kourtney, Mary Jo Campbell, esteve presente, assim como o pai de Barker, Randy Barker. O casal, que desta vez apostou em roupas tradicionais de casamento, saiu do local num carro descapotável preto vintage e celebrou as núpcias num restaurante em Montecito, na Califórnia.A mais velha das irmãs Kardashian-Jenner e o baterista da banda de rock Blink-182 já tinham feito um casamento improvisado em Las Vegas no mês passado, mas não foi oficializado por falta de documentação, informa a TMZ.Kourtney partilhou uma foto do momento no Instagram, com uma legenda que descrevia o momento “fora da caixa”: não planeado, motivado pelo álcool e com um imitador do Elvis Presley a realizar a cerimónia. "Era uma vez uma terra muito, muito distante (Las Vegas) às 2 da manhã, depois de uma noite épica e um pouco de tequila, uma rainha e o seu belo rei se aventuraram na única capela aberta com um Elvis e se casaram (sem licença)", escreveu Kourtney na altura.