Kourtney Kardashian está grávida pela quarta vez. Será o primeiro filho com Travis Barker

A socialite norte-americana Kourtney Kardashian está à espera do primeiro filho com o baterista Travis Barker. A influencer, de 44 anos, fez a revelação num concerto do companheiro, de 47.A mais velha das irmãs Kardashian segurou um cartaz no qual se podia ler "Travis, estou grávida". Ao ler a inscrição, o membro da banda Blink-182 desceu do palco e deu um beijo apaixonado à mulher. A informação foi depois partilhada no Instagram.Esta será a quarta vez que Kourtney Kardashian vai ser mãe. Recorde-se que a norte-americana tem três filhos fruto do casamento com Scott Disick: Mason, de 13 anos, Penelope, de dez, e Reign, de oito.Travis também tem dois filhos com a antiga companheira Shanna Moakler: Landon, de 29 anos e Shanna Moakler, de 17.