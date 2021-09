Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kylie (@kyliejenner)

Kylie Jenner e o rapper Travis Scott vão ser pais pela segunda vez.A informação é confirmada por Kylie num vídeo emociante na rede social da celebridade norte-americana.O casal já tem uma filha, a Stormi com três anos. O vídeo de anúncio da gravidez mostra a reação do rapper e da filha do casal.