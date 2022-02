A estrela do reality show "Keeping Up With The Kardashians" e fundadora da marca de maquilhagem Kylie Cosmetics anunciou este domingo que deu à luz o segundo filho com o namorado Travis Scott.Kylie Jenner anunciou a chegada do bebé numa publicação no Instagram.A jovem de 24 anos já é mãe de Stormi Webster, de 5 anos, e confirmou em setembro de 2021 que estava grávida do segundo filho com o rapper.