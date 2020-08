Lady Gaga arrecada cinco prémios MTV Video Music Awards incluindo Artista do Ano

A norte-americana Lady Gaga arrecadou, na madrugada desta segunda-feira, cinco prémios nos MTV Video Music Awards 2020 (MTV VMA), incluindo o galardão de Artista do Ano, numa cerimónia marcada, em vários aspetos, pela pandemia de covid-19.

Pela primeira vez sem público desde a sua primeira edição, em 1984, a cerimónia consagrou ainda a cantora, em conjunto com Ariana Grande, com os prémios de Canção do Ano, Melhor Colaboração e Melhor Cinematografia, pelo single "Rain On Me", além do primeiro prémio TriCon de sempre, que reconhece artistas que se destacam em vários campos diferentes, tais como música, representação e moda.

As duas artistas apresentaram o tema vencedor pela primeira vez ao vivo, no topo do icónico edifício Empire State Building, em Nova Iorque, numa cerimónia que teve atuações em vários locais da cidade, para garantir o distanciamento social como forma de prevenção da covid-19 e que se adaptou à chamada "nova realidade", com a criação de novas categorias que premiaram o que se fez de melhor durante o período de quarentena.