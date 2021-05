Lady Gaga revela ter sido violada aos 19 anos por produtor musical que a "deixou grávida numa esquina"

trauma durante o documentário sobre saúde mental '

The Me You Can't See

'

, co-criada pelo

Príncipe Harry

e

Oprah Winfrey.



A cantora Lady Gaga revelou ter sido violada aos 19 anos pelo produtor musical que a "deixou grávida numa esquina" após meses de abuso sexual, avança o The Independent.

No primeiro episódio do programa, Lady Gaga confessou que lidou com a mágoa desde "muito jovem" e que muitas das lutas de saúde mental resultam de traumas.

"Eu tinha 19 anos e trabalhava no ramo da música e um produtor musical disse-me: "Tira a roupa'", relembra.



"Eu disse não, saí, e eles disseram-me que iam estragar todas as minhas músicas. Eles não pararam de me pedir [para tirar a roupa]

e eu simplesmente congelei", confessou.

Emocionada, a cantora explicou que nunca irá desvendar o nome do produtor em questão.



Lady Gaga explicou no documentário que anos depois do abuso sexual ela sofreu um "surto psicótico" que a levou a cancelar inúmeras datas de concertos por todo o mundo. A cantora diz que não percebeu que o surto advinha do trauma que havia sofrido devido ao abuso sexual.