O primo, Carlos Samora, que desde o primeiro minuto acompanhou o estado de saúde do artista, agradeceu o apoio de quem esteve ao lado da família num momento de profunda tristeza. “Senti apoio. Houve meia dúzia de pessoas que estiveram connosco desde a primeira hora, mas sinceramente esperava mais”, disse ao, referindo-se às poucas pessoas que surgiram no funeral: “Mas todos souberam dar dignidade a este momento do Rogério. E ninguém se vai esquecer dele”.Apesar da expectativa de voltar a abraçar Rogério, este foi um desfecho já expectável para o familiar que se manteve sempre ao lado do ator. “Foram 148 dias de luta, a visitá-lo dia sim, dia não, e a ver a situação a degradar-se. Claro que não podia transmitir isso para o exterior, mas nós perdemos o Rogério no dia 20 de julho [dia em que sofreu duas paragens cardiorrespiratórias]. Andávamos a acreditar num milagre e isso nem sempre acontece”, lamentou.