O regresso de Lara Li à competição, 37 anos depois, é a grande surpresa da edição deste ano do Festival RTP da Canção, cujos intérpretes foram esta quinta-feira apresentados em Lisboa.



A cantora de 64 anos, que participou no evento em 1980, com ‘E Pouco Mais’, e em 1986, com ‘Rapidamente’, de João Gil e Luís Represas, dos Trovante, vai agora interpretar uma canção de André Henriques (vocalista da banda Linda Martini).









Ver comentários