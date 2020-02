Laura Ferreira: A mulher de Passos Coelho que lutou contra o cancro sob o olhar atento dos portugueses

Laura Ferreira morreu na madrugada desta terça-feira no IPO de Lisboa após perder a luta contra o cancro que durava desde 2014.A fisioterapeuta nasceu em Bissau e ainda em nova rumou a Portugal, concretamente no Cacém, bem perto de onde viria a morar com Pedro Passos Coelho anos mais tarde, em Massamá. A saúde foi a área que escolheu para o seu futuro tendo por isso estudado Medicina na Universidade de Lisboa e foi a fisioterapia que acabou por se tornar na sua profissão.Após a licenciatura, Laura deu os primeiros passos na profissão no Centro de Educação para o Cidadão Deficiente (CECD), em Mira-Sintra, onde trabalhou durante vários anos até se tornar coordenadora do Centro de Medicina e de Reabilitação.No campo pessoal, Laura é mãe de duas jovens, uma que tem atualmente 24 anos e outra 12. A primeira filha teve-a aos 30 anos, fruto do primeiro casamento. Mais tarde veio a apaixonar-se por Pedro Passos Coelho de quem teve a segunda filha aos 42 anos.A história de amor começou em casa de amigos em comum e cresceu tornando-se num amor incondicional . Laura sempre acompanhou o marido mas de forma discreta. O antigo primeiro-ministro dedicou-se nos últimos seis anos à mulher que desde 2014 que lutava contra o cancro, sempre de sorriso no rosto, e com a esperança de que tudo acabasse por correr bem.A fisioterapeuta sucumbiu após o agravamento do seu estado de saúde durante os últimos dois meses.