Laura Figueiredo retoca o rosto

Aos 32 anos, Laura Figueiredo voltou a recorrer à cirurgia plástica para melhorar a sua imagem. O CM sabe que, recentemente, a companheira do cantor Mickael Carreira esteve no bloco operatório para fazer uma blefaroplastia (retirar excesso de pele dos olhos) e ainda retocou o rosto, com preenchimento das rugas e colocação de botox. Durante um evento recente, Laura surgiu com a imagem renovada e as diferenças são notórias....

