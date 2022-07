Laura Pausini abusou da bebida e o resultado foi parar ao Tik Tok

A cantora italiana Laura Pausini, abstémia declarada, abusou na bebida durante um encontro como familiares e amigos.Pausini, que aparentemente jantava num barco de recreio, foi filmada por uma amiga – e as imagens colocadas na rede social Tik Tok – visivelmente embriagada, ora às gargalhadas ora a chorar e com dificuldade em manter os olhos abertos.Sem perder a ironia, a artista de 48 anos referiu à filha ser "abstémia" e que o descontrolo terá sido provocado por uma exceção à regra: "Já bebi meio copo de vinho misturado com água", disse Pausini à filha Paola.