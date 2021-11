Layla Costa: Estudou gestão de recursos humanos, conquistou o mundo das passerelles e morreu aos 24 anos

Layla Costa estudou Gestão de Recursos Humanos mas foi nas passerelles que conquistou o mundo. A modelo de Fátima Lopes, que foi encontrada morta esta terça-feira em Milão, era uma das modelos de destaque da agência Face Models, da famosa estilista portuguesa.



Com apenas três meses, Layla Costa foi viver para a Guiné-Bissau de onde os pais eram naturais. Nasceu em Lisboa e aos 19 anos (em 2016) já desfilava na semana da moda em Paris. A modelo chegou a representar várias marcas internacionais em eventos como o Portugal Fashion e a Moda Lisboa.





Layla foi considerada Face Models of the year em 2016 e no ano anterior ficou em quarto lugar no New Model Today.Aos 20 anos, a jovem foi miss Mundo Guiné-Bissau ao participar no concurso Miss World 2017.

Recorde-se que Layla Costa, de 24 anos, foi encontrada morta num apartamento em Milão, Itália. Foi a estilista Fátima Lopes que anunciou a tragédia nas redes sociais onde recordou a jovem pela sua "delicadeza, bondade, humildade, determinação e profissionalismo"