Cantor Leandro explica supostas agressões a cadela e acusa IRA de "aproveitamento"

Leandro viu-se envolvido numa polémica ao confessar no ‘Big Brother’ (TVI) que tinha agredido a sua cadela, por pensar que o animal tinha mordido o filho.O cantor acusou a IRA (Intervenção e Resgate Animal) de “aproveitamento”. “Um ‘stick’ para mim é uma chapada. A minha cadela tinha atacado o meu vizinho. Após isso, tornou-se agressiva. A cadela estava a brincar com o meu filho e ouvi o Simão a chorar. Quando eu vou à sala, vejo uma cadela de 55 quilos em cima do meu bebé de quatro anos e a cara dele cheia de sangue. Dei uma palmada para a afastar”, explicou.