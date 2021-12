O ator ainda participou em "Morangos com Açúcar", em 2005, e na novela "Vingança", da SIC, em 2007, mas desde essa altura não voltou a aparecer no pequeno ecrã.

O ator Afonso Maló, que deu vida ao pequeno Tiago na série 'Inspetor Max', prepara-se agora para ser pai.O bebé é fruto do casamento do jovem de 26 anos com Benedicte Eliassen. O anúncio foi feito por Afonso nas redes sociais.