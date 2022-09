A vida amorosa de Leonardo DiCaprio, de 47 anos, continua a dar que falar. Depois de ter sido conhecido o final do seu namoro com Camila Morrone, a imprensa internacional avança que o ator esteve a divertir-se, este verão, com a modelo ucraniana Maria Beregova, numa discoteca em Saint-Tropez, França. A jovem de 22 anos separou-se recentemente do marido, Ahmed Masoud Abdelhafid, e vive em Londres.