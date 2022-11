Leonardo Jardim faz rara aparição com a mulher

Leonardo Jardim, treinador do Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, apresentou a sua marca de azeite - Jardim do Tua - no El Corte Inglés, em Lisboa. Apesar de ser conhecido por resguardar a sua vida privada, contou desta vez com o apoio da mulher e deixou-se fotografar ao seu lado.





O técnico, de 48 anos, acabou também por não fugir ao assunto que marca a atualidade do futebol português. “Por aquilo que conheço do Cristiano, ele tem a maturidade suficiente para conseguir afastar o seu percurso no clube do percurso da seleção, vai estar neste momento focado e ele, mais do que ninguém, vai querer demonstrar a sua qualidade”, disse o também madeirense.