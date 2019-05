Letizia está novamente em "guerra" com a sogra

Mostraram-se juntas durante a missa de Páscoa em Palma de Maiorca, mas a verdade é que, de acordo com a imprensa espanhola, a reconciliação entre as rainhas Letizia e Sofia é apenas de fachada.



Segundo as últimas notícias, a mulher e a mãe do rei Felipe VI estão mais afastadas do que nunca e também com o rei Juan Carlos não há qualquer relação.





"Há muito tempo que não há relação possível entre a Sofia, o Juan Carlos e a Letizia. E não é só a Letizia que não quer, eles também não fazem questão nenhuma em manter contacto com ela", diz uma fonte à imprensa espanhola, adiantando que a culpa deste afastamento é, maioritariamente da mulher de Felipe VI.