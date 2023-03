Liam Hemsworth processa Miley Cyrus por difamação na música "Flowers"

Miley Cyrus pode vir a ser processada por difamação pelo ex-marido, Liam Hemsworth, pela música "Flowers", lançada no início do ano. Segundo o site Aceshowbiz, a mensagem da letra terá denegrido a imagem pública do ator e levado a que este perdesse oportunidades na indústria.A informação surge na sequência de algumas teorias que referem que o ator está em risco de perder o papel na série "The Witcher", mas não foi ainda confirmada oficialmente.Na letra de "Flowers", é possível perceber que a artista fala sem pudores sobre a relação, que durou dez anos, e faz várias críticas ao antigo companheiro. Amor-próprio, superação e importância de bem-estar são também as premissas do hit musical . De notar que o hit foi lançado a 13 de janeiro, no aniversário de 33 anos de Liam."Flowers" manteve-se no primeiro lugar da Bilboard por seis semanas consecutivas e superou o recorde de música mais transmitida no Spotify. Dado o sucesso estrondoso da música e apoio dos fãs, a cantora revelou no Instagram que uma nova versão será lançada esta sexta-feira, 3 de janeiro.