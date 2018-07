Liam Payne e Cheryl estão separados

O ex-membro da banda One Direction Liam Payne e a cantora inglesa Cheryl partilharam no Twitter uma mensagem onde revelaram o fim do relacionamento. O ex-casal diz que foi uma decisão muito difícil.

Os cantores anunciaram oficialmente o romance em 2015, depois de se terem conhecido nos estúdios do programa de televisão X Factor UK, em 2008, quando Cheryl fazia parte dos membros júris e Liam era concorrente.

Liam e Cheryl foram pais de um menino, Bear, em Março de 2017.

Em fevereiro já havia rumores de uma possível separação mas, na altura, o cantor desmentiu a informação nas redes sociais.





We are sad to announce that we are going our separate ways. It's been a tough decision for us to make. We still have so much love for each other as a family. Bear is our world and we ask that you respect his privacy as we navigate our way through this together.