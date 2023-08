Afinal, Lil Tay está viva. Conta de Instagram da Rapper foi hackeada

A rapper e influencer Lil Tay, cuja morte foi divulgada nas redes sociais e amplamente partilhada pelos meios de comunicação , está viva. A jovem veio a público para esclarecer que a sua conta de Instagram foi hackeada e que aquilo que foi publicado é totalmente falso.Esta quarta-feira, foi publicado na rede social de Lil Tay um comunicado que referia que tanto a cantora, de 14 anos, com o irmão, de 21, tinham morrido. Ao TMZ, Lil Tay explica que tudo se trata de uma mentira e que, inclusive, o nome referido na publicação como o seu nome real estava errado. "O meu nome legal é Tay Tian e não Claire Hope", disse."Quero deixar claro que eu e o meu irmão estamos vivos e em segurança, mas estou completamente destroçada e a lutar para encontrar as palavras certas para dizer. Foram 24 horas traumatizantes. Durante todo o dia de ontem, fui bombardeada com telefonemas intermináveis e chorosos de entes queridos, enquanto tentava resolver esta confusão", contou a criadora de conteúdos ao TMZ.Lil Tay conseguiu recuperar a conta de Instagram e o "post" foi removido.A jovem ficou famosa após viralizar nas redes sociais com um vídeo a cantar ‘rap’. Deixou de estar ativa nas redes sociais em 2018.