Lili Caneças não marcou presença no casamento da infanta Maria Francisca de Bragança, no passado sábado, para poder estar na 61.ª edição da ModaLisboa, que aconteceu no Pátio da Galé.



Quando questionada pelo Correio da Manhã, a socialite, de 79 anos, afirmou que preferiu ir ao evento de moda. "A minha filha está no casamento real, eu poderia estar lá, mas preferi estar na ModaLisboa.









