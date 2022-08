Aos 41 anos, Liliana Santos continua a mostrar que a idade não passa por ela. De férias no Algarve, a atriz tem partilhado alguns dos momentos mais especiais da viagem com as amigas pelo Sul do País, mas foram as suas fotografias em biquíni que captaram as atenções dos seguidores. É que a artista, que pode ser vista na novela ‘Quero é Viver’, da TVI, continua a exibir umas curvas esculturais.









