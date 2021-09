Linda Evangelista está “desfigurada”. Veja o antes e depois das cirurgias de famosos

Desaparecida há vários anos do meio mediático, Linda Evangelista, a antiga top model que fez furor nas décadas de 80 e 90, quebrou o silêncio e explicou que se submeteu a um tratamento estético que a deixou “brutalmente desfigurada” e que a tem obrigado a viver como uma reclusa“Aos meus seguidores que refletem sobre o porquê de não estar a trabalhar enquanto as minhas colegas de profissão continuam a crescer, a razão deve-se ao facto de ter sido brutalmente desfigurada pelo procedimento da Zeltiq, CoolSculpting, que fez o oposto do que tinha prometido”, começou por contar nas redes sociais a canadiana de 56 anos.