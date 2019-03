Terceiro filho do craque argentino e de Antonella Roccuzzo completou um ano de vida numa festa que reuniu toda a família.

20:23



Balões repletos de cor, castelos insufláveis e um bolo de aniversário exuberante proporcionaram uma festa memorável ao terceiro filho do casal.



O terceiro filho de Lionel Messi e Antonella Roccuzzo, Ciro, completou no passado dia 10 de março, o seu primeiro aniversário. Uma data importante que o casal fez questão de assinalar com uma festa em família, com muita animação.