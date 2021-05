Livro explosivo revela segredos do rei Juan Carlos

Acusa a mulher, a rainha Sofia, de ter educado mal o filho Felipe VI; reconhece que ter visto a filha Cristina casar com um jogador de andebol foi como ter levado ‘um tiro’ e admite que a chegada de Letizia à família real, por ser jornalista, foi um verdadeiro incómodo. "É ter uma espia no Palácio", chegou a dizer.São revelações como estas sobre Juan Carlos que constam do livro ‘Eu, o Rei’ da autoria da especialista em assuntos de realeza Pilar Eyre. A obra traça o percurso do antigo rei de Espanha enquanto homem e monarca e coloca a nu histórias e episódios que já estão a dar que falar no país vizinho.Leia a notícia completa,