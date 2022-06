Lizzo decide mudar letra do novo single 'Grrrls' após críticas

View this post on Instagram A post shared by Lizzo (@lizzobeeating)

Esta terça-feira, a cantora norte-americana Lizzo anunciou que iria mudar a letra do novo single chamado "Grrrls", incluído no novo álbum "Studio", após críticas por uma palavra controversa.Na música, a cantora diz "I'mma spaz" (termo que significa perder o controlo físico ou emocional), que no Reino Unido e noutras partes do mundo é considerado um insulto ofensivo para pessoas com deficiência.Os internautas pediram à artista, através das redes sociais, que removesse a palavra da música.Lizzo respondeu através de uma publicação no Instagram, esta terça-feira. A cantora referiu que "nunca iria querer promover uma linguagem depreciativa" e a que as ofensas que possa ter causado não foram intencionais."Como uma mulher negra e gorda nos EUA, tive muitas palavras ofensivas usadas contra mim. Tenho orgulho em dizer que há uma nova versão de 'Grrrls' com mudanças na letra", afirmou.