Ljubomir Stanisic exige à TVI 8966,67 euros no âmbito do processo que a estação de Queluz de Baixo lhe interpôs após ter rescindido contrato unilateralmente, no verão do ano passado. De acordo com a ‘Sábado’, o chef reclama em tribunal que o canal lhe ficou a dever 14 dias de salário de agosto de 2020, no valor de 3966,67 e mais 5 mil euros da gravação de um programa.