Ljubomir Stanisic mostrou descontentamento com a situação do seu programa na SIC. Meses depois do ‘Hell’s Kitchen - Famosos’ ter sido gravado, continua na gaveta e, para já, sem data de estreia prevista.



Nas redes sociais, o polémico chef jugoslavo deixou uma ‘indireta’ à estação de Paço de Arcos. “Eu e a Duska à espera das novidades… Ainda bem que esperamos sentados!









