Londres celebra o aniversário da rainha mas é Meghan Markle quem capta a atenção

Trooping the Colour, que decorre em Londres, Inglaterra, durante este sábado.O evento conta com uma parada militar de 1400 soldados, 400 músicos e 200 cavalos, para comemorar o aniversário de Isabel II, que apesar de se realizar em abril, a data é todos os anos assinalada no segundo sábado do mês de junho.Após ter anunciado ao mundo o nascimento do primeiro filho Archie, fruto do casamento com Harry de Inglaterra, Meghan manteve-se afastada do olhar do público e dos grandes eventos reais. Exemplo disso foi o banquete real que aconteceu recentemente no Palácio de Buckingham, durante a visita oficial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em que a duquesa não esteve presente.